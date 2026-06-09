Plouaret

Porte ouverte festive à la ferme Léguer en fête

Prat Thépaut Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Installés depuis un an en maraîchage biologique, Paul et Myriam vous invitent à une visite de leur ferme. Pour prolonger la découverte, ils vous proposent une soirée dans leur guinguette estivale où après une initiation à la danse bretonne animée par l’association locale, Traou an Dour, vous pourrez parfaire vos pas lors du Fest-noz. .

Prat Thépaut Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Porte ouverte festive à la ferme Léguer en fête Plouaret a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose