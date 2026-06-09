Porte ouverte festive à la ferme Léguer en fête Plouaret
Porte ouverte festive à la ferme Léguer en fête Plouaret samedi 4 juillet 2026.
Plouaret
Porte ouverte festive à la ferme Léguer en fête
Prat Thépaut Plouaret Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Installés depuis un an en maraîchage biologique, Paul et Myriam vous invitent à une visite de leur ferme. Pour prolonger la découverte, ils vous proposent une soirée dans leur guinguette estivale où après une initiation à la danse bretonne animée par l’association locale, Traou an Dour, vous pourrez parfaire vos pas lors du Fest-noz. .
Prat Thépaut Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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L’événement Porte ouverte festive à la ferme Léguer en fête Plouaret a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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