PORTE OUVERTE FETE DU CLUB PONEY CLUB PIROUETTE Les Repôts
dimanche 13 septembre 2026 · PONEY CLUB PIROUETTE · Les Repôts
Informations pratiques
Les Repôts
PORTE OUVERTE FETE DU CLUB
PONEY CLUB PIROUETTE 300 Chemin de la Coupe de France Les Repôts Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
PORTE OUVERTE FETE DU CLUB
Durant cette journée nous ferons des démonstrations des activités proposées au poney club pour vous présenter nos beaux poneys shetlands.
Baptème poney séance baby poney à partir de 2 ans séance découverte.
Cette journée sera l’occasion de faire les dernières inscriptions pour l’année 2026-2027.
Consulter le site internet (poneyclubpirouette39.ffe.com) du poney club pour avoir le programme complet début septembre. .
PONEY CLUB PIROUETTE 300 Chemin de la Coupe de France Les Repôts 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 48 47 05 poneyclubpirouette@laposte.net
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English : PORTE OUVERTE FETE DU CLUB
L’événement PORTE OUVERTE FETE DU CLUB Les Repôts a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme JurAbsolu