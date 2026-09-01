PORTE OUVERTE FETE DU CLUB PONEY CLUB PIROUETTE Les Repôts

Informations pratiques

Les Repôts

PORTE OUVERTE FETE DU CLUB

PONEY CLUB PIROUETTE 300 Chemin de la Coupe de France Les Repôts Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

PORTE OUVERTE FETE DU CLUB

Durant cette journée nous ferons des démonstrations des activités proposées au poney club pour vous présenter nos beaux poneys shetlands.

Baptème poney séance baby poney à partir de 2 ans séance découverte.

Cette journée sera l’occasion de faire les dernières inscriptions pour l’année 2026-2027.

Consulter le site internet (poneyclubpirouette39.ffe.com) du poney club pour avoir le programme complet début septembre. .

PONEY CLUB PIROUETTE 300 Chemin de la Coupe de France Les Repôts 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 48 47 05 poneyclubpirouette@laposte.net

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English : PORTE OUVERTE FETE DU CLUB

L’événement PORTE OUVERTE FETE DU CLUB Les Repôts a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme JurAbsolu