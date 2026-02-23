PORTE OUVERTE formation BPJEPS Activités de la Forme Centre International de Séjour  Laval

PORTE OUVERTE formation BPJEPS Activités de la Forme

Centre International de Séjour 109 Avenue Pierre de Coubertin Laval Mayenne

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Porte ouverte présentant la formation du BPJEPS activités de la Forme se déroulant sur Laval de Septembre 2026 à fin Juillet 2027.

Ce cursus est ouvert aux candidats de parcoursup, en reconversion et en complémentarité de formation.

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité éducateur sportif mention activités de la forme permet de satisfaire à cette obligation de qualification.

-Animer des activités de cours collectif (LIA, STEP, PILATES,…) de cardio-training, de musculation, d’haltérophilie, de préparation physique, d’étirement, de récupération (STRETCHING, PILATES) de renforcement au sein des salles de remises en forme, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de clubs de vacances, de clubs sportifs et d’associations.

-Participer au fonctionnement, à la communication et à l’entretien de la structure, être gérant de salle. .

Centre International de Séjour 109 Avenue Pierre de Coubertin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 53 39 70 linda.ayadi@creps-pdl.sports.gouv.fr

English :

Open house presenting the BPJEPS fitness activities training course taking place in Laval from September 2026 to the end of July 2027.

L’événement PORTE OUVERTE formation BPJEPS Activités de la Forme Laval a été mis à jour le 2026-02-23 par LAVAL TOURISME