Porte ouverte JJEL, Espace du Berjean, Escalquens

Informations pratiques

Porte ouverte JJEL Samedi 12 septembre, 16h00 Espace du Berjean Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Portes Ouvertes Judo, Jujitsu, Sel defense et Taïso.

Envie de découvrir une activité sportive alliant respect, confiance en soi et convivialité ?

Le Judo Jujitsu Escalquens Labège vous ouvre ses portes pour une journée de découverte de nos disciplines.

Venez essayer gratuitement le judo, le jujitsu , la self defense ou le taïso, assister à des démonstrations et échanger avec nos adhérents.

C’est également l’occasion de rencontrer notre professeur, de découvrir notre méthode d’enseignement et de poser toutes vos questions sur la pratique, les horaires et les inscriptions.

Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, débutant ou simplement curieux, nous serons ravis de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Venez partager un moment sportif et convivial avec nous !

Découverte gratuite – Ouvert à tous.

Au plaisir de vous rencontrer sur le tatami !

Espace du Berjean Chemin des écoles 31750 Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

Porte Ouverte