Porte ouverte La ferme de Titi Les Vendons Trévol

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Une journée festive, familiale et gourmande vous attend à la ferme ! Éleveurs passionnés et producteurs locaux vous accueillent pour une immersion en pleine nature, au cœur de la vie agricole.

Les Vendons Ferme de Titi Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 83 67 04 titiparidiot@hotmail.fr

English :

A festive, family and gourmet day awaits you at the farm! Passionate breeders and local producers welcome you for an immersion in nature, at the heart of agricultural life.

German :

Ein festlicher, familienfreundlicher und leckerer Tag auf dem Bauernhof erwartet Sie! Passionierte Züchter und lokale Produzenten heißen Sie willkommen, um in die Natur einzutauchen und das Leben auf dem Bauernhof hautnah mitzuerleben.

Italiano :

Una giornata di festa, famiglia e gastronomia vi aspetta in fattoria! Agricoltori entusiasti e produttori locali saranno a disposizione per accogliervi nel cuore della vita contadina.

Espanol :

En la granja le espera una jornada festiva, familiar y gastronómica Agricultores entusiastas y productores locales le darán la bienvenida al corazón de la vida agrícola.

