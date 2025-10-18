Porte ouverte Le Mas de l’Étoile du Domaine Jòlibois Le Mas de l’Étoile Aureille

Porte ouverte Le Mas de l’Étoile du Domaine Jòlibois

Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 15h. Le Mas de l’Étoile 6 avenue Saint-Roch Aureille Bouches-du-Rhône

Le Domaine Jòlibois vous invite à découvrir sa maison d’hôtes, Le Mas de l’Étoile, située à Aureille, le samedi 18 octobre de 10h à 15h !

Le Domaine Jòlibois à Eyguières, niché au cœur de la Provence, est un havre de paix alliant oléiculture et tourisme. Ses oliveraies produisent une huile d’olive vierge extra de qualité, tandis que ses espaces accueillent dégustations, visites guidées et ateliers autour de l’or vert. Le domaine propose aussi des hébergements charmants et des événements culturels, invitant à découvrir l’art de vivre provençal.



Rendez-vous dans le charmant village d’Aureille, le samedi 18 octobre, pour un instant de douceur à la découverte de la maison d’hôtes Le Mas de l’Étoile et de l’univers Jòlibois.

Cette superbe demeure en pierre, emblématique du patrimoine provençal, marie avec harmonie l’authenticité d’autrefois et le confort contemporain. L’atmosphère y est imprégnée de sérénité et d’un raffinement naturel, propre à l’art de vivre méditerranéen.



Le Mas de l’Étoile 6 avenue Saint-Roch Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 66 28 59 hospitality@domainejolibois.com

English :

The Domaine Jòlibois invites you to discover its guest house, Le Mas de l’Étoile, located in Aureille, on Saturday 18 October from 10am to 3pm!

German :

Die Domaine Jòlibois lädt Sie ein, am Samstag, den 18. Oktober, von 10 bis 15 Uhr ihr Gästehaus Le Mas de l’Étoile in Aureille zu entdecken!

Italiano :

Il Domaine Jòlibois vi invita a scoprire la sua foresteria, Le Mas de l’Étoile, ad Aureille, sabato 18 ottobre dalle 10.00 alle 15.00!

Espanol :

El Domaine Jòlibois le invita a descubrir su casa de huéspedes, Le Mas de l’Étoile, en Aureille, el sábado 18 de octubre de 10.00 a 15.00 horas

