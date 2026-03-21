Porte Ouverte Lecat Rue de l’alambic Saint-Fraigne

Porte Ouverte Lecat

Rue de l’alambic Chez Lecat Saint-Fraigne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Lancement de nouveaux millésimes et BIB Blanc

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Rue de l’alambic Chez Lecat Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 08 25 21

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English :

Launch of new vintages and white BIBs

L’événement Porte Ouverte Lecat Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Destination Nord Charente