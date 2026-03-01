Porte ouverte Lieu d’Accueil Enfant Parent 123 soleil Espace simone Veil Autun

Porte ouverte Lieu d’Accueil Enfant Parent 123 soleil

Espace simone Veil 21 Rue du 11 Novembre 1918 Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 09:30:00

fin : 2026-03-20 11:30:00

Date(s) :

2026-03-20

123 soleil ouvre ses portes venez découvrir un lieu pour se poser, parler, jouer et découvrir d’autres enfants, d’autres adultes. Pour se préparer aux séparations futures multi-accueil, école..ouvert aux enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier.

Les futurs parents sont les bienvenus! .

Espace simone Veil 21 Rue du 11 Novembre 1918 Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 81 50 78 kiosquefamille@grandautunoismorvan.fr

