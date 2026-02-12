PORTE OUVERTE LOUVILLE LA CHENARD Louville-la-Chenard

PORTE OUVERTE LOUVILLE LA CHENARD

Petit Louville Louville-la-Chenard Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-03-01

Découvrez la richesse ornithologique locale lors d’une immersion au cœur d’un sanctuaire de biodiversité préservé.

L’Observatoire invite à la découverte d’un espace naturel regroupant 84 espèces d’oiseaux recensées. Équipé de vitres sans tain, le site permet une observation discrète de la faune dans son habitat sans en perturber le comportement. Cet événement est l’occasion de s’informer sur les enjeux de préservation des espèces en région Centre-Val de Loire et d’échanger avec des bénévoles passionnés et spécialistes en ornithologie. De la documentation pédagogique est disponible sur place pour faciliter l’identification des espèces. Pour profiter pleinement de l’expérience, il est recommandé d’apporter ses propres jumelles et appareils photo. 0 .

Petit Louville Louville-la-Chenard 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 59 44 71 47 Observatoir28@gmail.com

English :

Discover the richness of local birdlife on an immersion tour of an unspoilt biodiversity sanctuary.

