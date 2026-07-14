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AGENDA · Pipriac

Porte ouverte Maison Jan-Brito Pipriac

mercredi 5 août 2026 · Pipriac

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
27 Rue du Général de Gaulle
Ville
35550 Pipriac
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Pipriac

Porte ouverte Maison Jan-Brito

27 Rue du Général de Gaulle Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Le Centre d’interprétation typographique de la Maison Jan-BRITO est heureux de pouvoir vous accueillir lors de de la journée du mercredi 5 août 2026.
Au programme:
Initiation et démonstration d’impression sur une presse manuelle.
Horaire: 9h30 à 12h et 14h à 17h.
Tarif: Prix libre.   .

27 Rue du Général de Gaulle Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Porte ouverte Maison Jan-Brito Pipriac a été mis à jour le 2026-07-14 par OT PAYS DE REDON