Informations pratiques

Pipriac

Porte ouverte Maison Jan-Brito

27 Rue du Général de Gaulle Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Centre d’interprétation typographique de la Maison Jan-BRITO est heureux de pouvoir vous accueillir lors de de la journée du mercredi 5 août 2026.

Au programme:

Initiation et démonstration d’impression sur une presse manuelle.

Horaire: 9h30 à 12h et 14h à 17h.

Tarif: Prix libre. .

27 Rue du Général de Gaulle Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Porte ouverte Maison Jan-Brito Pipriac a été mis à jour le 2026-07-14 par OT PAYS DE REDON