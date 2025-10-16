PORTE OUVERTE MAISON PASSIVE SCI LAB Gosné Gosné

PORTE OUVERTE MAISON PASSIVE SCI LAB 16 – 18 octobre Gosné Ille-et-Vilaine

Nombre limité à 10 personnes par groupe toutes les 90 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T14:00:00 – 2025-10-16T18:30:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:30:00

Proche du centre bourg de Gosné s’affirme une maison tant originale dans son architecture que dans ses performances thermiques.

Le terrain sur lequel s’inscrit la maison corresponds à un délaissé urbain qui n’avais pas vocation à accueillir une maison.

En effet, le terrain comportait une annexe en garage qui a été démoli partiellement pour ne conserver qu’un mur protégeant l’intimité de la future terrasse.

Cette opération immobilière correspond à une tendance en cours de densification urbaine dans un périmètre de territoire urbain délimité par la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette).

Gosné 6 Ter rue Nationale – Gosné 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 (0)6 80 13 05 66 https://www.gf-architecture.fr/ https://www.youtube.com/watch?v=p9iDPwwvI8g&list=PL9XJvN8OHpNSoiv_ybANzgTz0JzF0FJi7 contact@gf-architecture.fr Le site d'implantation du projet correspond à l'ancienne cour d'un restaurant Car BREIZHGO – Ligne 590 – arrêt Gosné (rue nationale)

Stationnement automobile le long de la rue nationale

© Gwenn FLACHOT