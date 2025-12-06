Porte Ouverte Marché de producteurs fermiers Domaine de Naisse Brenot Béranger Laizé
Porte Ouverte Marché de producteurs fermiers Domaine de Naisse Brenot Béranger Laizé samedi 6 décembre 2025.
Porte Ouverte Marché de producteurs fermiers
Domaine de Naisse Brenot Béranger Chemin de Naisse Laizé Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Dégustation gratuite des vins du Domaine de Naisse et marché de producteurs fermiers et locaux .
Domaine de Naisse Brenot Béranger Chemin de Naisse Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 45 29
English : Porte Ouverte Marché de producteurs fermiers
L’événement Porte Ouverte Marché de producteurs fermiers Laizé a été mis à jour le 2025-12-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)