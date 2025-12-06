Porte Ouverte Marché de producteurs fermiers Domaine de Naisse Brenot Béranger Laizé

Porte Ouverte Marché de producteurs fermiers

Domaine de Naisse Brenot Béranger Chemin de Naisse Laizé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Dégustation gratuite des vins du Domaine de Naisse et marché de producteurs fermiers et locaux .

Domaine de Naisse Brenot Béranger Chemin de Naisse Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 45 29

English : Porte Ouverte Marché de producteurs fermiers

L’événement Porte Ouverte Marché de producteurs fermiers Laizé a été mis à jour le 2025-12-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)