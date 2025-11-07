Porte ouverte Marlenheim
Porte ouverte Marlenheim vendredi 7 novembre 2025.
Porte ouverte
2 rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin
Porte ouverte Gym Santé à l’Espace Sportif Porte du Vignoble.
Exercices permettant d’assouplir, de tonifier le corps et d’améliorer l’équilibre.
Organisé par l’Association Bien Être et Culture. 0 .
2 rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 89 26 72 info@qigong-marlenheim.fr
