Porte ouverte musée AFCVM Musée AFCVM Dreux

Porte ouverte musée AFCVM 20 et 21 septembre Musée AFCVM Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’AFCVM (association Française de collectionneurs de véhicules militaires) ouvre ses portes lors des Journées Européennes du patrimoine.

L’association vous proposes des visites guidées, visites autonomes avec QR codes autour de ses véhicules et de sa collection Le Prix De La Liberté. Petits et Grands sont les bienvenus !

Musée AFCVM 2 rue du Gué-aux-Ânes 28100 Dreux Dreux 28100 Les Noes Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 03 32 26 73 http://www.afcvm.com https://www.facebook.com/AssociationAFCVM/;https://www.youtube.com/watch?v=_KBtgG__HXE L'AFCVM (Association Française des Collectionneurs de Véhicules Militaires) vous accueille dans son musée associatif depuis 2009, mis à sa disposition par la mairie de Dreux. C'est ici qu'elle expose et maintient en état de marche une partie de sa flotte de véhicules militaires américains, anglais et français de la Seconde Guerre mondiale et d'après-guerre parmi lesquels des véhicules très rares tels que le GMC DUKW Amphibie, la VLR Delahaye et bien d'autres encore…

Le musée associatif permet également de vous plonger dans le quotidien des soldats et officiers pendant les conflits du XXe siècle à travers une exceptionnelle collection d’objets et tenues authentiques dont celle du Lieutenant Sam Isaacs qui commandait une colonne de l’Armée Américaine ayant libéré Dreux le 16 Août 1944. En voiture : 2 Rue du Gué-Aux-Ânes 28100 Dreux • En train : Gare De Dreux (Ligne N/TER Normandie) ->15 min à pied/Bus • En bus : Ligne 4-Arrêt « Gué aux Ânes » (Réseau Linéad)

