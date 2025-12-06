PORTE OUVERTE POLE FORMATION UIMM CHAMPAGNE ARDENNE SITE DE REIMS Pole Formation UIMM CHAMPAGNE ARDENNE Reims

PORTE OUVERTE POLE FORMATION UIMM CHAMPAGNE ARDENNE SITE DE REIMS Samedi 6 décembre, 09h00 Pole Formation UIMM CHAMPAGNE ARDENNE Marne

Début : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T13:00:00

Fin : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T13:00:00

Pole Formation UIMM CHAMPAGNE ARDENNE 3 rue max holste Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « devangelisti@uimm-ca.fr »}]

Information sur l’environnement industriel, les métiers et les formations.