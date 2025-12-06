PORTE OUVERTE POLE FORMATION UIMM CHAMPAGNE ARDENNE SITE DE REIMS Pole Formation UIMM CHAMPAGNE ARDENNE Reims
PORTE OUVERTE POLE FORMATION UIMM CHAMPAGNE ARDENNE SITE DE REIMS Pole Formation UIMM CHAMPAGNE ARDENNE Reims samedi 6 décembre 2025.
PORTE OUVERTE POLE FORMATION UIMM CHAMPAGNE ARDENNE SITE DE REIMS Samedi 6 décembre, 09h00 Pole Formation UIMM CHAMPAGNE ARDENNE Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T13:00:00
Fin : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T13:00:00
Pole Formation UIMM CHAMPAGNE ARDENNE 3 rue max holste Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « devangelisti@uimm-ca.fr »}]
Information sur l’environnement industriel, les métiers et les formations.