Planrupt

Porte Ouverte Ranch du Pont Urgin

Ranch du Pont Urgin Planrupt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Le Ranch du Pont Urgin situé à Planrupt ouvre ses porte le 5 juillet 2026 de 11h à 20h.

Vous pourrez y retrouver un marché artisanal avec de nombreux producteurs locaux ainsi que de nombreuses animations telles que

– Un orchestre paradise

– Un château gonflable

– Du tir à l’arc

– Une balade en poney

Une restauration sur place vous est proposée avec différents choix (flammeküches, échines, merguez ou saucisse blanches, frites)

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page Facebook Ranch du Pont Urgin ou les contactez au 06.37.98.30.17 .

Ranch du Pont Urgin Planrupt 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 98 30 17

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English :

L’événement Porte Ouverte Ranch du Pont Urgin Planrupt a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne