Porte Ouverte Ranch du Pont Urgin Planrupt
Porte Ouverte Ranch du Pont Urgin Planrupt dimanche 5 juillet 2026.
Planrupt
Porte Ouverte Ranch du Pont Urgin
Ranch du Pont Urgin Planrupt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Le Ranch du Pont Urgin situé à Planrupt ouvre ses porte le 5 juillet 2026 de 11h à 20h.
Vous pourrez y retrouver un marché artisanal avec de nombreux producteurs locaux ainsi que de nombreuses animations telles que
– Un orchestre paradise
– Un château gonflable
– Du tir à l’arc
– Une balade en poney
Une restauration sur place vous est proposée avec différents choix (flammeküches, échines, merguez ou saucisse blanches, frites)
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page Facebook Ranch du Pont Urgin ou les contactez au 06.37.98.30.17 .
Ranch du Pont Urgin Planrupt 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 98 30 17
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English :
L’événement Porte Ouverte Ranch du Pont Urgin Planrupt a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne