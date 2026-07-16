Porte ouverte sur l’apiculture, Espace naturel régional de l’Orge aval, rdv en face du, Leuville-sur-Orge

dimanche 19 juillet 2026 · Espace naturel régional de l'Orge aval, rdv en face du · Leuville-sur-Orge

Informations pratiques

Porte ouverte sur l’apiculture Dimanche 19 juillet, 13h45, 15h00, 16h15 Espace naturel régional de l’Orge aval, rdv en face du Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T13:45:00+02:00 – 2026-07-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-07-19T16:15:00+02:00 – 2026-07-19T17:15:00+02:00

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le fonctionnement de l’abeille, le travail de l’apiculteur et les différentes étapes de la récolte du miel, cette animation est la vôtre ! Sous réserve de bonnes conditions météorologiques, l’ouverture des ruches sera possible. Matériel (tenues) fourni sur place.

Espace naturel régional de l’Orge aval, rdv en face du 38 route du Moulin d’Aulnay 91310 LEUVILLE SUR ORGE. Leuville-sur-Orge 91310 Essonne Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature

(c) Abboute Tarik, essaimage en direct