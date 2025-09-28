Porte ouverte – Un dimanche à la ferme Le Rozay Essé

Porte ouverte – Un dimanche à la ferme Le Rozay Essé dimanche 28 septembre 2025.

Porte ouverte – Un dimanche à la ferme Le Rozay Essé Dimanche 28 septembre, 09h30 Gratuit

Gratuit: Marché, randonnée, atelier pain, visite commentée de la ferme, du moulin et du fournil, grimpe d’arbres, concert Restauration sur le pouce ou assis (sur réservation 25€/adulte et 12€/enfant)

Marché de 30 producteurs

Activités gratuites

– randonnées (départ 9h pour 1h30 de balades, joëlettes disponibles sur réservation)

– atelier pain pour enfants

– visites commentées de la ferme, du fournil et du moulin

– grimpes d’arbres

– jeux en bois

– concerts Lato Lontano

Restauration

– sur le pouce

– assis (sur réservation, 25€/adulte et 12€/enfant)

apéritif, carpaccio de boeuf de la ferme, cochon au feu de bois, trio de desserts, café et boissons comprises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T18:00:00.000+02:00

1

02 99 47 04 26

Le Rozay Essé150 Essé 35150 Ille-et-Vilaine