Porte ouverte – Un dimanche à la ferme Le Rozay Essé
Porte ouverte – Un dimanche à la ferme Le Rozay Essé dimanche 28 septembre 2025.
Porte ouverte – Un dimanche à la ferme Le Rozay Essé Dimanche 28 septembre, 09h30 Gratuit
Gratuit: Marché, randonnée, atelier pain, visite commentée de la ferme, du moulin et du fournil, grimpe d’arbres, concert Restauration sur le pouce ou assis (sur réservation 25€/adulte et 12€/enfant)
Marché de 30 producteurs
Activités gratuites
– randonnées (départ 9h pour 1h30 de balades, joëlettes disponibles sur réservation)
– atelier pain pour enfants
– visites commentées de la ferme, du fournil et du moulin
– grimpes d’arbres
– jeux en bois
– concerts Lato Lontano
Restauration
– sur le pouce
– assis (sur réservation, 25€/adulte et 12€/enfant)
apéritif, carpaccio de boeuf de la ferme, cochon au feu de bois, trio de desserts, café et boissons comprises
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-28T09:30:00.000+02:00
Fin : 2025-09-28T18:00:00.000+02:00
1
02 99 47 04 26
Le Rozay Essé150 Essé 35150 Ille-et-Vilaine