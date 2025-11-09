Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré Rue de la Gare La Ménitré
Début : 2025-11-09 11:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Entrée gratuite.
Programme visites, dégustations, marché de producteurs et artisans, bar, restauration. .
Rue de la Gare La Piautre La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 62 78 contact@lapiautre.fr
English :
Open House at La Piautre in La Ménitré
German :
Offene Tür von La Piautre in La Ménitré
Italiano :
Giornata di porte aperte a La Piautre a La Ménitré
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en La Piautre de La Ménitré
