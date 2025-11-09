Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré Rue de la Gare La Ménitré

Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré Rue de la Gare La Ménitré dimanche 9 novembre 2025.

Début : 2025-11-09 11:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Entrée gratuite.
Programme visites, dégustations, marché de producteurs et artisans, bar, restauration.   .

Rue de la Gare La Piautre La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 62 78  contact@lapiautre.fr

English :

Open House at La Piautre in La Ménitré

German :

Offene Tür von La Piautre in La Ménitré

Italiano :

Giornata di porte aperte a La Piautre a La Ménitré

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en La Piautre de La Ménitré

