Porte ouvertes de Noël au Domaine Kaes

12 place de la liberté Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-18 16:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

A la tombée de la nuit pour une belle soirée afterwork/porte ouverte dans l’ambiance chaleureuse de Noël.

Au menu, belles rencontres, échanges avec les producteurs présents, idées cadeaux et dégustation des spécialités, huitres, fromages, bières, vins, chocolats etc.

La présence rare de www.renart.cafe/ qui vous présentera ses magnifiques cafés fermentés A DECOUVRIR !!:

Et bien sur les chocolats de Christophe que vous connaissez tous maintenant.

Quelques idées cadeaux bien entendu et surtout un temps calme avant les fêtes.

Alors à très vite. .

12 place de la liberté Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 98 91 06 vinskaes@gmail.com

English :

L’événement Porte ouvertes de Noël au Domaine Kaes Molsheim a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig