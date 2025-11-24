Porte ouvertes 2233 route de valence Lauzerte

Porte ouvertes 2233 route de valence Lauzerte lundi 24 novembre 2025.

Porte ouvertes

2233 route de valence 2233 route de Valence Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 17:30:00

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Portes ouvertes à l’Institut Madame Bio ! Venez célébrer nos 4 ans le lundi 24 novembre de 17h30 à 19h00. Conseils beauté, senteurs Maison Béjaïa, idées cadeaux, cartes & coffrets… + un verre offert et un cadeau de bienvenue ✨

2233 route de valence 2233 route de Valence Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 24 51 76 65

English :

Open house at Institut Madame Bio! Come celebrate our 4th anniversary on Monday, November 24 from 5:30 to 7:00 pm. Beauty advice, Maison Béjaïa scents, gift ideas, cards & gift sets… + a free drink and a welcome gift?

German :

Tag der offenen Tür im Institut Madame Bio! Feiern Sie unser vierjähriges Bestehen am Montag, den 24. November von 17:30 bis 19:00 Uhr. Schönheitstipps, Düfte von Maison Béjaïa, Geschenkideen, Karten & Kästchen? + ein kostenloses Getränk und ein Willkommensgeschenk?

Italiano :

Porte aperte all’Istituto Madame Bio! Venite a festeggiare il nostro 4° anniversario lunedì 24 novembre dalle 17.30 alle 19.00. Consigli di bellezza, fragranze Maison Béjaïa, idee regalo, cartoline e set da regalo, oltre a un drink gratuito e un omaggio di benvenuto?

Espanol :

¡Puertas abiertas en el Institut Madame Bio! Venga a celebrar nuestro 4º aniversario el lunes 24 de noviembre de 17h30 a 19h00. Consejos de belleza, fragancias de la Maison Béjaïa, ideas para regalar, tarjetas y lotes de regalo… además de una bebida gratis y un regalo de bienvenida..

L’événement Porte ouvertes Lauzerte a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy