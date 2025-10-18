Porte sur l’avenir, fenêtre sur le passé CHATEAU D’ESQUELBECQ Esquelbecq

Les 18 et 19 octobre nous vous attendons nombreux pour célébrer les journées de l’architecture au château d’Esquelbecq où une campagne de travaux prioritaires s’achève. Le pont tout juste posé dans le parc paysagé symbolise la détermination de la famille à faire revivre ce joyau architectural, longtemps oublié.

L’édition 2025 sur le thème du patrimoine architectural ouvre des fenêtres sur le passé, et révèle aussi les perspectives au sein de ce domaine en pleine renaissance au cœur de la Flandre française.

Lors de cette 2ème participation, vous pourrez mesurer le chemin parcouru depuis 2018 avec la pose des fenêtres sur l’aile reconstruite, puis des toitures et enfin des menuiseries restaurées avec la nouvelle couleur bleue. Sur le domaine, ce sont le colombier, la serre et les douves ainsi que le parc paysager et le jardin a compartiments qui ont repris des couleurs.

Cette année, l’exposition « Vie de chantier, Vie de château » continue à mettre en valeur de l’architecture flamande, grâce à l’étude de détails architecturaux & artistiques, en zoomant sur des matériaux caractéristiques (briques, pierre bleue, pas de moineaux). Au-delà de la fonctionnalité, vous êtes invités à observer, reconnaître l’identité culturelle de l’ancien comté de flandre au sein de l’édifice sauvé du péril

En s’appuyant sur l’architecture pour lire le passé, l’exposition explore le processus de transformation du patrimoine et le château redevient un symbole des histoires locales et nationales et de la mémoire collective.

A Esquelbecq, « l’avenir est une porte, le passé en est la clé » comme l’écrivait justement Victor Hugo alors l’aventure continue avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, et avec les bénévoles de l’association présents tous les week-ends pour vous accueillir et particulièrement pour ce beau week-end d’octobre à Esquelbecq.

CHATEAU D'ESQUELBECQ 10 place Alphonse bergerot 59470 Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France 0673440666 https://chateau-esquelbecq.com/infos-pratiques/ https://www.facebook.com/chateaudesquelbecq parking sur la place et derrière le chateau

