Porter son bébé Rue des écoles Castelnau-Magnoac
Porter son bébé Rue des écoles Castelnau-Magnoac vendredi 13 février 2026.
Porter son bébé
Rue des écoles CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 09:30:00
fin : 2026-02-13 11:30:00
Date(s) :
2026-02-13
Porter son bébé des moments de complicité!
Animé par Audrey Cauquil, kinésithérapeute et monitrice de portage, Sandra et Pamela,
éducatrices de jeunes enfants de Parent’illages.
.
Pourquoi porter son bébé? Quels sont les bienfaits?
Avec Quoi? Les différents système de portage.
Comment? Quelles techniques utiliser?
Gratuit.
Informations et inscriptions .
Rue des écoles CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 06 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Babywearing: moments of complicity!
Hosted by Audrey Cauquil, physiotherapist and babywearing instructor, Sandra and Pamela,
parent?illages early childhood educators.
.
Why carry your baby? What are the benefits?
The different babywearing systems.
How do you carry? Which techniques to use?
L’événement Porter son bébé Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-02-03 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65