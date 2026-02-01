Porter son bébé

Rue des écoles CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-13 09:30:00

fin : 2026-02-13 11:30:00

2026-02-13

Porter son bébé des moments de complicité!

Animé par Audrey Cauquil, kinésithérapeute et monitrice de portage, Sandra et Pamela,

éducatrices de jeunes enfants de Parent’illages.

Pourquoi porter son bébé? Quels sont les bienfaits?

Avec Quoi? Les différents système de portage.

Comment? Quelles techniques utiliser?

Gratuit.

Rue des écoles CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 06 59

English :

Babywearing: moments of complicity!

Hosted by Audrey Cauquil, physiotherapist and babywearing instructor, Sandra and Pamela,

parent?illages early childhood educators.

Why carry your baby? What are the benefits?

The different babywearing systems.

How do you carry? Which techniques to use?

