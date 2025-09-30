PORTER UN AUTRE REGARD ATELIERS DE DANSE PARENTS JEUNES ENFANTS Cessenon-sur-Orb

L’association Je Dis Bravo présente

Porter un autre regard

Ateliers de danse accompagnés de musique

Venez vivre un moment de poésie et de jeu partagé

Pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents

1 heure tous les mardis, (hors vacances scolaires)

Du 30/09/2025 au 16/12/2025

De 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30

(Engagement dans la durée demandé après essai)

Au P’tit Bravo

12 avenue du Pont,

34 460 Cessenon-sur-Orb

(Accueil dans la salle Occitanie)

Inscription et renseignements 06 74 59 79 43

Ou par mail jdbprod@gmail.com .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43

English :

The Je Dis Bravo association presents

Porter un autre regard

Dance workshops accompanied by music

Come and enjoy a moment of poetry and shared play

For children under 3 and their parents

1 hour every Tuesday (except during school vacations)

German :

Der Verein Je Dis Bravo präsentiert

Einen anderen Blick tragen

Tanzworkshops mit musikalischer Begleitung

Erleben Sie einen Moment der Poesie und des gemeinsamen Spiels

Für Kinder unter 3 Jahren und ihre Eltern

1 Stunde jeden Dienstag, (außer in den Schulferien)

Italiano :

L’associazione Je Dis Bravo presenta

Porter un autre regard

Laboratori di danza accompagnati dalla musica

Venite a vivere un momento di poesia e gioco condiviso

Per i bambini sotto i 3 anni e i loro genitori

1 ora ogni martedì (tranne durante le vacanze scolastiche)

Espanol :

La asociación Je Dis Bravo presenta

Porter un autre regard

Talleres de danza acompañados de música

Ven a disfrutar de un momento de poesía y juego compartido

Para niños menores de 3 años y sus padres

1 hora todos los martes (excepto durante las vacaciones escolares)

