PORTER UN AUTRE REGARD ATELIERS DE DANSE PARENTS JEUNES ENFANTS Cessenon-sur-Orb

L’association Je Dis Bravo présente
Porter un autre regard
Ateliers de danse accompagnés de musique
Venez vivre un moment de poésie et de jeu partagé
Pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents
1 heure tous les mardis, (hors vacances scolaires)
Du 30/09/2025 au 16/12/2025
De 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30
(Engagement dans la durée demandé après essai)
Au P’tit Bravo
12 avenue du Pont,
34 460 Cessenon-sur-Orb
(Accueil dans la salle Occitanie)
Inscription et renseignements 06 74 59 79 43
Ou par mail jdbprod@gmail.com .
English :
The Je Dis Bravo association presents
Porter un autre regard
Dance workshops accompanied by music
Come and enjoy a moment of poetry and shared play
For children under 3 and their parents
1 hour every Tuesday (except during school vacations)
German :
Der Verein Je Dis Bravo präsentiert
Einen anderen Blick tragen
Tanzworkshops mit musikalischer Begleitung
Erleben Sie einen Moment der Poesie und des gemeinsamen Spiels
Für Kinder unter 3 Jahren und ihre Eltern
1 Stunde jeden Dienstag, (außer in den Schulferien)
Italiano :
L’associazione Je Dis Bravo presenta
Porter un autre regard
Laboratori di danza accompagnati dalla musica
Venite a vivere un momento di poesia e gioco condiviso
Per i bambini sotto i 3 anni e i loro genitori
1 ora ogni martedì (tranne durante le vacanze scolastiche)
Espanol :
La asociación Je Dis Bravo presenta
Porter un autre regard
Talleres de danza acompañados de música
Ven a disfrutar de un momento de poesía y juego compartido
Para niños menores de 3 años y sus padres
1 hora todos los martes (excepto durante las vacaciones escolares)
