Porterie de l’abbaye de la Crête : jardin d’Hildegarde Jardin d’Hildegarde Bourdons-sur-Rognon

Porterie de l’abbaye de la Crête : jardin d’Hildegarde Dimanche 21 septembre, 15h00 Jardin d’Hildegarde Haute-Marne

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À la belle saison, la Porterie accueille, au jardin d’Hildegarde, ouvert sur la clairière à l’arrière du bâtiment, les promeneurs en quête de sérénité.

Petits et grands peuvent y écouter l’histoire de la Porterie, constituer leur herbier, se détendre près des plantes médicinales, découvrir des trésors, et assister à des concerts ou à des conférences.

La Crête : ancienne abbaye fondée en 1121, deuxième fille de l'abbaye cistercienne de Morimond et petite-fille de Cîteaux. L'abbaye dut être entièrement reconstruite au début du XVIIIᵉ siècle, entraînant d'importantes modifications architecturales. Après la Révolution, l'imposante abbatiale et le cloître furent détruits : il n'en reste aujourd'hui que des traces, visibles en face de la porterie.

À la belle saison, la Porterie (1715-1730) constitue à elle seule un bâtiment caractéristique du XVIIIᵉ siècle et met en valeur le charme et la sérénité du site, typiquement cistercien. Elle accueille les promeneurs au jardin d’Hildegarde, ouvert sur la clairière à l’arrière du bâtiment. Petits et grands peuvent y écouter l’histoire de la Porterie, constituer leur herbier, se détendre près des plantes médicinales, découvrir des trésors, et assister à des concerts ou conférences.

