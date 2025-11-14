« Portés de femmes » – Projet.PDF L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix
« Portés de femmes » – Projet.PDF L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix vendredi 14 novembre 2025.
Tarif Jaune : de 7€ à 20€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-14T20:30:00 – 2025-11-14T21:40:00
Fin : 2025-11-15T18:00:00 – 2025-11-15T19:10:00
Elles sont seize : circassiennes, porteuses, voltigeuses, trapézistes, acrobates, équilibristes, contorsionnistes ou musiciennes. Elles font valser les aprioris sur le féminin dans une chorégraphie aérienne aussi virtuose que salvatrice !
Dans le cadre de la Nuit du cirque.
L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie
