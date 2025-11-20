Portes-lès-Valence fête Noël ! Place de la mairie Portes-lès-Valence
Place de la mairie Centre-ville Portes-lès-Valence Drôme
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Des bulles géantes, des animaux de la ferme, des promenades à poney ou en calèche, des mascottes, des manèges et un spectacle féerique.
Le programme de Noël en fête s’annonce enchanteur, poétique et plein d’émerveillements !
Place de la mairie Centre-ville Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 95 00
English :
Giant bubbles, farm animals, pony and horse-drawn carriage rides, mascots, merry-go-rounds and a magical show.
The festive Christmas program promises to be enchanting, poetic and full of wonder!
German :
Riesige Seifenblasen, Bauernhoftiere, Ponyreiten oder Kutschfahrten, Maskottchen, Karussells und eine märchenhafte Show.
Das Programm von Noël en fête verspricht zauberhaft, poetisch und voller Wunder zu werden!
Italiano :
Bolle giganti, animali da fattoria, giri in carrozza con pony e cavalli, mascotte, giostre e uno spettacolo magico.
Il programma natalizio promette di essere incantevole, poetico e pieno di meraviglie!
Espanol :
Burbujas gigantes, animales de granja, paseos en poni y en coche de caballos, mascotas, tiovivos y un espectáculo mágico.
El programa festivo de Navidad promete ser encantador, poético y lleno de maravillas
