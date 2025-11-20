Portes-lès-Valence fête Noël ! Place de la mairie Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence fête Noël !

Place de la mairie Centre-ville Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Des bulles géantes, des animaux de la ferme, des promenades à poney ou en calèche, des mascottes, des manèges et un spectacle féerique.

Le programme de Noël en fête s’annonce enchanteur, poétique et plein d’émerveillements !

Place de la mairie Centre-ville Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 95 00

English :

Giant bubbles, farm animals, pony and horse-drawn carriage rides, mascots, merry-go-rounds and a magical show.

The festive Christmas program promises to be enchanting, poetic and full of wonder!

German :

Riesige Seifenblasen, Bauernhoftiere, Ponyreiten oder Kutschfahrten, Maskottchen, Karussells und eine märchenhafte Show.

Das Programm von Noël en fête verspricht zauberhaft, poetisch und voller Wunder zu werden!

Italiano :

Bolle giganti, animali da fattoria, giri in carrozza con pony e cavalli, mascotte, giostre e uno spettacolo magico.

Il programma natalizio promette di essere incantevole, poetico e pieno di meraviglie!

Espanol :

Burbujas gigantes, animales de granja, paseos en poni y en coche de caballos, mascotas, tiovivos y un espectáculo mágico.

El programa festivo de Navidad promete ser encantador, poético y lleno de maravillas

