Portes ouverte aïkido pendant la semaine bleue Gymnase municipal Die

Portes ouverte aïkido pendant la semaine bleue Gymnase municipal Die samedi 4 octobre 2025.

Portes ouverte aïkido pendant la semaine bleue

Gymnase municipal Dojo Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:15:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11

Dans le cadre de la semaine bleue L’Aïkikaï du Diois ouvre ses portes aux seniors mais aussi à toutes celles et ceux qui souhaitent venir essayer et découvrir l’aïkido.

.

Gymnase municipal Dojo Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 10 26 50 contact@aikikai-du-diois.org

English :

The Aïkikaï du Diois is opening its doors to senior citizens as part of the Semaine Bleue (Blue Week), and also to all those who wish to come and try and discover aikido.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche öffnet der Aikikai du Diois seine Türen für Senioren, aber auch für alle anderen, die Aikido ausprobieren und kennenlernen möchten.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), l’Aïkikaï du Diois apre le sue porte agli anziani e a tutti coloro che desiderano provare e scoprire l’aikido.

Espanol :

En el marco de la « Semaine Bleue » (Semana Azul), la Aïkikaï du Diois abre sus puertas a las personas mayores y a todos aquellos que deseen probar y descubrir el aikido.

L’événement Portes ouverte aïkido pendant la semaine bleue Die a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Pays Diois