Portes Ouverte avec Watabwi Karib’Cultur L’Enclos

12 Personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

La Galerie Karib’Design ouvre ses portes accompagnée de Watabwi, souflleurs de conque de Lambi. « Portes vers le passé » nous vous invitons à une expérience immersive mais également une dégustation de plats issus de la culture Amérindienne qui viendra éveiller les sens.

Karib'Cultur 28 rue des Soupirs 97233 Schoelcher L'Enclos 97233 Martinique +596 696 89 88 14 https://karibcultur.com contact@karibcultur.com Karib'Design est la galerie et atelier de l'association Karib'Cultur Stationnement gratuit rue des soupirs

