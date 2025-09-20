Portes ouverte de La Ferme d’Entrois Saint-Hilaire-de-Gondilly
Portes ouverte de La Ferme d’Entrois Saint-Hilaire-de-Gondilly samedi 20 septembre 2025.
Portes ouverte de La Ferme d’Entrois
Saint-Hilaire-de-Gondilly Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20
– visite du site avec robot de traite et nurserie
– fromagerie
– glaces, crêpes, plateaux fromages et charcuteries et de nombreuses surprises et animations …
Saint-Hilaire-de-Gondilly 18350 Cher Centre-Val de Loire www.fermedentrois.fr
English :
– site visit with milking robot and nursery
– cheese dairy
– ice creams, crêpes, cheese and charcuterie platters, and lots of surprises and entertainment…
German :
– besichtigung der Anlage mit Melkroboter und Kinderstube
– käserei
– eis, Crêpes, Käse- und Wurstplatten sowie zahlreiche Überraschungen und Animationen …
Italiano :
– visita al sito con robot di mungitura e nursery
– caseificio
– gelati, crêpes, taglieri di formaggi e salumi e tante sorprese e animazioni…
Espanol :
– visita a las instalaciones con robot de ordeño y vivero
– quesería
– helados, crepes, tablas de quesos y embutidos y muchas sorpresas y animaciones…
