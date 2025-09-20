Portes ouverte de La Ferme d’Entrois Saint-Hilaire-de-Gondilly

Portes ouverte de La Ferme d’Entrois

Saint-Hilaire-de-Gondilly Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

– visite du site avec robot de traite et nurserie

– fromagerie

– glaces, crêpes, plateaux fromages et charcuteries et de nombreuses surprises et animations …

Saint-Hilaire-de-Gondilly 18350 Cher Centre-Val de Loire www.fermedentrois.fr

English :

– site visit with milking robot and nursery

– cheese dairy

– ice creams, crêpes, cheese and charcuterie platters, and lots of surprises and entertainment…

German :

– besichtigung der Anlage mit Melkroboter und Kinderstube

– käserei

– eis, Crêpes, Käse- und Wurstplatten sowie zahlreiche Überraschungen und Animationen …

Italiano :

– visita al sito con robot di mungitura e nursery

– caseificio

– gelati, crêpes, taglieri di formaggi e salumi e tante sorprese e animazioni…

Espanol :

– visita a las instalaciones con robot de ordeño y vivero

– quesería

– helados, crepes, tablas de quesos y embutidos y muchas sorpresas y animaciones…

