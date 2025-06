Portes ouverte de Mella Facimus Bégadan 29 juin 2025 10:00

Gironde

Portes ouverte de Mella Facimus 2 Route de Condissas Bégadan Gironde

Début : 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-06-29

Nous vous invitons à un moment de partage et de découverte de notre métier en venant faire une visite guidée.

Lors de cette visite nous ouvrons une ruche en toute sécurité et nous visiterons la miellerie en répondant à toutes vos questions.

Cette visite ludique et éducative des abeilles serra clôturée par une dégustation de nos miels.

Rendez-nous visite et repartez avec des souvenirs que vous n’oublierez pas si vite.

Apiculteur certifié bio dans le Médoc, la SARL Mella Facimus vous propose une grande diversité de miels d’exception, produits de la ruche et des visites des ruches. .

2 Route de Condissas

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 38 15 81 info@mellafacimus.com

