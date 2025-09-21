Portes ouverte d’un pointsde départs de l’émigration vers le Canada. TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Portes ouverte d’un pointsde départs de l’émigration vers le Canada. TOUROUVRE Tourouvre au Perche dimanche 21 septembre 2025.

Portes ouverte d’un pointsde départs de l’émigration vers le Canada.

TOUROUVRE 1, La Mulotière Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

En 1647, Louis Guimond de Champs, habite la Mulotière ; il est manœuvre pour Mathurin Mauduit, cousin par alliance de Robert Giffard. Le 18 février de cette même année, devant Choiseau notaire à Tourouvre, Louis Guimond passe contrat avec Jean Juchereau sieur de Maure représenté par Nicolas Juchereau sieur de St Denis ; il s’engage pour 6 ans comme manœuvre en Nouvelle France.. A l’occasion des Journée du Patrimoine, son propriétaire vous accueille à la Mulotière. Cette maison comporte deux cadrans solaires anciens, datant de 1627 et 1633. Elle était un des points de départs de l’émigration vers le Canada.

Des travaux de toiture et de maçonnerie, sont prévus avec le label de la Fondation du Patrimoine. .

TOUROUVRE 1, La Mulotière Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25

English : Portes ouverte d’un pointsde départs de l’émigration vers le Canada.

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouverte d’un pointsde départs de l’émigration vers le Canada. Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche