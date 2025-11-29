Portes ouverte école Montessorie S’Epérie de Pertuis École Montessorie S’Epérie Pertuis
Portes ouverte école Montessorie S’Epérie de Pertuis
Samedi 29 novembre 2025 de 9h à 13h. École Montessorie S’Epérie 110 avenue de Malespine Pertuis Vaucluse
Portes ouvertes Montessori S’Epérie de 9h00 à 13h00 le 29 novembre .
Au programme
– Découverte de l’école
– Visites des classes et ateliers
– Rencontres avec les enseignants et les parents
– Présentation de la pédagogie
Marché de noël et buvette .
École Montessorie S’Epérie 110 avenue de Malespine Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@sesperi.com
English :
Montessori S’Epérie open house from 9am to 1pm on November 29.
German :
Montessori S’Epérie Tag der offenen Tür von 9.00 bis 13.00 Uhr am 29. November .
Italiano :
Casa aperta Montessori S’Epérie dalle 9.00 alle 13.00 del 29 novembre.
Espanol :
Jornada de puertas abiertas de Montessori S’Epérie de 9:00 a 13:00 el 29 de noviembre.
