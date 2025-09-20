Portes ouvertes : 120 ans du Pôle Funéraire Toulouse Métropole Pôle Funéraire Toulouse Métropole Toulouse

Portes ouvertes : 120 ans du Pôle Funéraire Toulouse Métropole Pôle Funéraire Toulouse Métropole Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes : 120 ans du Pôle Funéraire Toulouse Métropole 20 et 21 septembre Pôle Funéraire Toulouse Métropole Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Portes ouvertes : 120 ans du Pôle Funéraire Toulouse Métropole

Exposition photos :

Découvrez l’histoire des Pompes Funèbres de Toulouse au travers de photos d’archives (corbillards hippomobiles, uniformes d’époque, tentures ornementales).

Visites guidées :

Découvrez des coulisses et des différents métiers accompagnées par nos agents. Départs toutes les heures de 10h00 à 16h00.

Démonstration métiers et ateliers :

Présentation des véhicules,

Atelier préparation d’un cercueil,

Rencontres avec les agents.

Pôle Funéraire Toulouse Métropole 2 Rue de l’abbé Jules Lemire, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie 05 61 16 12 12 https://www.pf-toulouse-metropole.fr/ Le service public funéraire de Toulouse : plus d’un siècle d’histoire au service des familles

Depuis 1905, le service public funéraire de la Ville de Toulouse accompagne les familles dans l’un des moments les plus importants de la vie collective : l’organisation des obsèques. Héritier d’un savoir-faire historique, il incarne à la fois la mémoire et la solidarité toulousaines.

Lors des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’histoire de ce service unique, garant d’un accompagnement digne, respectueux et accessible à tous. Découvrez le rôle essentiel de ses équipes dans l’organisation des funérailles (Cérémonies civiles ou religieuses, lieu de recueillement, modes de funérailles…)

À travers ses missions, le service public funéraire de Toulouse illustre la place centrale que la cité accorde depuis plus d’un siècle au respect des défunts et à l’accompagnement des vivants. Parking gratuit

Transport en commun à proximité:

Bus : Linéo 2, arrêt Lemire

Tramway : Ligne T1, arrêt Zénith

Train : gares Saint-Cyprien Arène et Toec

Portes ouvertes : 120 ans du Pôle Funéraire Toulouse Métropole

© Pôle Funéraire Toulouse Métropole