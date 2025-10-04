Portes ouvertes 2025 à L’Or de la Ruche à St Martin d’Arcé Route de Fougeré Baugé-en-Anjou

Portes ouvertes 2025 à L’Or de la Ruche à St Martin d’Arcé

Route de Fougeré Lieu-dit La Riberdière Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Venez partager un moment unique autour des abeilles, du miel et de la nature

Au programme

– Visite de l’exploitation

– Découverte de la vie des abeilles

– Conférence sur le frelon asiatique

– Ateliers cuisine autour du miel

– Maquillage pour enfants

– Et bien d’autres choses…

Entrée gratuite et ouverte à tous ! Une belle occasion de découvrir le monde des abeilles et de déguster nos douceurs artisanales. .

Route de Fougeré Lieu-dit La Riberdière Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 68 19 47 43 anne@lordelaruche.com

English :

Open House 2025 at L’Or de la Ruche in St Martin d’Arcé

German :

Tag der offenen Tür 2025 in L’Or de la Ruche in St Martin d’Arcé

Italiano :

Casa aperta 2025 presso L’Or de la Ruche a St Martin d’Arcé

Espanol :

Jornada de puertas abiertas 2025 en L’Or de la Ruche en St Martin d’Arcé

