Portes ouvertes 2025 à L’Or de la Ruche à St Martin d’Arcé Route de Fougeré Baugé-en-Anjou

Route de Fougeré Lieu-dit La Riberdière Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04 2025-10-05
Portes ouvertes 2025 à L’Or de la Ruche à St Martin d’Arcé
Venez partager un moment unique autour des abeilles, du miel et de la nature
Au programme
– Visite de l’exploitation
– Découverte de la vie des abeilles
– Conférence sur le frelon asiatique
– Ateliers cuisine autour du miel
– Maquillage pour enfants
– Et bien d’autres choses…
Entrée gratuite et ouverte à tous ! Une belle occasion de découvrir le monde des abeilles et de déguster nos douceurs artisanales. .
Route de Fougeré Lieu-dit La Riberdière Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 68 19 47 43 anne@lordelaruche.com
English :
Open House 2025 at L’Or de la Ruche in St Martin d’Arcé
German :
Tag der offenen Tür 2025 in L’Or de la Ruche in St Martin d’Arcé
Italiano :
Casa aperta 2025 presso L’Or de la Ruche a St Martin d’Arcé
Espanol :
Jornada de puertas abiertas 2025 en L’Or de la Ruche en St Martin d’Arcé
