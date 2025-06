Portes ouvertes 2025 et banquet musical Domaine du Petit Bondieu Restigné 28 juin 2025

Portes ouvertes 2025 et banquet musical Domaine du Petit Bondieu Restigné 28 et 29 juin Entrée libre / banquet du samedi soir 35€

Cette année encore, l’équipe du Petit Bondieu est ravie de vous inviter à ses Portes Ouvertes le week-end des 28 et 29 juin 2025. Notez bien la date dès maintenant !

Notez bien la date dès maintenant !

Pour l’occasion, de nombreuses animations vous attendent pour un week-end festif et inoubliable.

Samedi 28 et Dimanche 29 de 9h30 à 19h, venez nous rendez visite et profitez de dégustations de vins et de produits locaux tout le weekend.

Découvrez également notre marché de producteurs avec de nouveaux exposants, et bien sûr, la présence fidèle de nos amis vignerons

Entrée libre pour tous !

Nouveauté 2025 : Banquet Musical dans le Chai

Samedi 28 juin à partir de 19h30

Rejoignez-nous samedi soir pour une soirée exceptionnelle autour du vin et de la musique

Profitez d’un repas complet avec accords mets et vins autour d’une dégustation verticale, le tout en musique avec la présence de Eskelina, un duo folk talentueux

35 € par personne, tout compris : repas, boissons, vins & concert.

⚠️ Places limitées, pensez à réserver dès maintenant !

Réservations par mail, téléphone ou via notre site internet

[domaine@petitbondieu.fr](mailto:domaine@petitbondieu.fr)

0247973318

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-28T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-29T19:30:00.000+02:00

Domaine du Petit Bondieu 30 route de Tours 37140 restigné Restigné 37140 Indre-et-Loire