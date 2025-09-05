Portes ouvertes 2025 Grand-Charmont

Ecole de Musique de Grand-Charmont Grand-Charmont Doubs

Début : 2025-09-05 16:30:00

fin : 2025-09-05 18:00:00

2025-09-05

Le 05 septembre à 16h30, l’école de musique organise sa journée portes ouvertes et inscriptions pour l’année scolaire 2025-2026. Venez rencontrer nos professeurs, essayer ou aire essayer à vos enfants les instruments enseignés Clarinette, Flûte, Euphonium, Trompette, Trombone, Saxophone, Guitare, Piano, Percussions.

Vous souhaitez faire l’apprentissage d’un autre instrument Basson, Hautbois, Cor ou autre. Prenez contact avec nous pour étudier la mise en place de ce cours à la prochaine rentrée. .

Ecole de Musique de Grand-Charmont Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 34 28 75 mic.sepulchre@orange.fr

