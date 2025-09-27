Portes ouvertes 2025 Jardins de Cocagne de Mâcon Jardins de Cocagne de Mâcon Mâcon

Jardins de Cocagne de Mâcon 636 Chemin de l’Aérodrome Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-27 13:30:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Profitez d’une visite des cultures (départ des visites à 14h, 15h, 16h et 17h) et d’un marché de producteurs bio.

Retrouvez la liste des producteurs présents sur notre site internet

Une occasion unique de soutenir l’agriculture biologique et locale. Nous fêtons cette année nos 27 ans, venez les célébrer à nos côtés ! .

Jardins de Cocagne de Mâcon 636 Chemin de l’Aérodrome Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 22 05 91

