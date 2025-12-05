Portes Ouvertes 2025 Domaine Lagarde Rosey
Portes Ouvertes 2025
Domaine Lagarde 2 rue du Treuil Rosey Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-05
PORTES OUVERTES AU DOMAINE LE 05, 06, 07 DECEMBRE 2025 DE 10H00 A 19H00.
Nous vous attendons nombreux pour partager un moment de convivialité autour d’une dégustation de notre millésime 2024.
Samedi et dimanche nos vins seront accompagnés de bon produits de producteurs locaux, que vous allez pouvoir déguster et/ou emporter pour les fêtes de fin d’année (fromages, chocolats, biscuits), il y en aura pour tout le monde !
La Chèvrerie des Filletières
Les Douceurs de Pau
Comté du Chalet Jacquet de Morteau .
Domaine Lagarde 2 rue du Treuil Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 53 19 23 domainelagarde71@gmail.com
