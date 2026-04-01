Portes-ouvertes 2026 du Lab71 Lab71 Dompierre-les-Ormes

Dompierre-les-Ormes

Portes-ouvertes 2026 du Lab71

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

À l’occasion de ses portes ouvertes, le Lab71 vous invite à vivre une journée exceptionnelle, gratuite et ouverte à tous, plongeant au cœur de l’univers de Léonard de Vinci.

À travers l’exposition temporaire 2026 Léonard de Vinci, l’intelligence à l’œuvre , découvrez un génie aux multiples talents peintre, ingénieur, inventeur ou encore scientifique. En reliant les savoirs, en observant et en expérimentant, Léonard de Vinci propose une vision du monde toujours actuelle, à explorer ici de manière interactive et immersive.

Tout au long de la journée, petits et grands sont invités à participer à de nombreuses animations ateliers scientifiques et créatifs, constructions de machines, dessin botanique, défis Kapla®, ou encore reconstitution collective du célèbre tableau La Joconde. Les plus jeunes pourront s’éveiller au jardin avec Petit Léonard , tandis qu’un parcours d’orientation dans l’arboretum permettra de partir sur les traces du maître.

Le ciné-concert poétique Avion Papier viendra rythmer cette fin de journée conviviale et immersive, aux côtés d’espaces en accès libre (petite enfance, médiathèque) et d’un photobooth, pour une expérience à vivre en famille. .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Portes-ouvertes 2026 du Lab71

L’événement Portes-ouvertes 2026 du Lab71 Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-04-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)