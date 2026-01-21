Portes Ouvertes 2026 École des Beaux arts Nantes-Saint Nazaire École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Lieu de création, d’enseignement et de partage, l’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire ouvre ses portes. Chaque année, l’école accueille des étudiant·es de tous horizons et les accompagne dans leurs parcours artistiques. L’occasion de découvrir ce laboratoire créatif. Rencontres avec les étudiant·es, les diplômé·es et l’équipe Visites de l’établissement : bibliothèque, pôles techniques et ateliers de production : bois, photo, vidéo, estampes… Présentations : tout savoir sur le concours d’entrée, les programmes d’enseignements et l’insertion professionnelle Le samedi 31.01 site de Nantes :- DNA option Art,- DNSEP Art- Alternance- Programme International Équivalence Le samedi 07.02 site de Saint-Nazaire :- Classe préparatoire nationale et internationale- DNA option Art mention Territoires, Paysages, Espaces publics.

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00 http://www.beauxartsnantes.fr



Afficher la carte du lieu École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et trouvez le meilleur itinéraire

