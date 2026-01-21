Portes ouvertes 2026 Lycée Le Tertre-Notre Dame La Ferté-Bernard

Portes ouvertes 2026 Lycée Le Tertre-Notre Dame

10 Rue du Tertre La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-24

Assistez à une visite complète de Lycée Le Tertre-Notre Dame, venez découvrir à quoi ça ressemble et surtout comment c’est organisé.

Du 23 Janvier 16:00 au 24 Janvier 12:00.

Une occasion de découvrir nos formations, nos projets pédagogiques et le quotidien de nos élèves, à travers des échanges, des visites et des temps de rencontre.

Formations proposées

• Bac Pro Vente

• Bac Pro SAPAT

• CAP SAPVER

• CAP AEPE

• Classes de 4ᵉ et 3ᵉ EA

Élèves, familles, futurs apprenants vous êtes les bienvenus. .

10 Rue du Tertre La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 04 31

