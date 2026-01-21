Portes ouvertes 2026 Lycée Le Tertre-Notre Dame La Ferté-Bernard
10 Rue du Tertre La Ferté-Bernard Sarthe
Assistez à une visite complète de Lycée Le Tertre-Notre Dame, venez découvrir à quoi ça ressemble et surtout comment c’est organisé.
Du 23 Janvier 16:00 au 24 Janvier 12:00.
Une occasion de découvrir nos formations, nos projets pédagogiques et le quotidien de nos élèves, à travers des échanges, des visites et des temps de rencontre.
Formations proposées
• Bac Pro Vente
• Bac Pro SAPAT
• CAP SAPVER
• CAP AEPE
• Classes de 4ᵉ et 3ᵉ EA
Élèves, familles, futurs apprenants vous êtes les bienvenus. .
