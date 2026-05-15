Ozolles

Portes ouvertes 2026

La Ferme des Irréductibles Ozolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La Ferme des Irréductibles vous accueille le dimanche 7 juin 2026, de 9h à 18h, pour une journée portes ouvertes conviviale et familiale. Venez découvrir librement la ferme et ses animaux, rencontrer des producteurs locaux sur notre marché fermier et profiter des nombreuses animations proposées tout au long de la journée.

Au programme visite libre de la ferme, jeux en libre service, ateliers pour les enfants, buvette et ambiance chaleureuse à la campagne.

Le midi, un repas fermier sera proposé sur réservation avec une omelette géante, jambon fermier, salade composée, fromage blanc et tarte aux pommes (15 € par personne). Réservation obligatoire avant le 30 mai.

Entrée libre et gratuite.

Infos et réservations 06 32 41 66 29 .

La Ferme des Irréductibles Ozolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 41 66 29 lafermedesirreductibles@gmail.com

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English : Portes ouvertes 2026

L’événement Portes ouvertes 2026 Ozolles a été mis à jour le 2026-05-15 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III