Portes ouvertes à Chabad’Arts #19 Journées Européennes des Métiers d’Art Chabad’Arts Chabeuil

Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil Drôme
Chabad’Arts est un atelier et une galerie partagée. Le regroupement d’artistes vous proposent de découvrir leur travail et leurs passions !
Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 60 19 45 96 chabadarts26120@gmail.com
English :
Chabad’Arts is a shared studio and gallery. A group of artists invite you to discover their work and their passions!
