Portes ouvertes à Chabad’Arts #19 Journées Européennes des Métiers d’Art Chabad’Arts Chabeuil

Portes ouvertes à Chabad’Arts #19 Journées Européennes des Métiers d’Art

Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil Drôme

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

2026-04-07

Chabad’Arts est un atelier et une galerie partagée. Le regroupement d’artistes vous proposent de découvrir leur travail et leurs passions !

Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 60 19 45 96 chabadarts26120@gmail.com

English :

Chabad’Arts is a shared studio and gallery. A group of artists invite you to discover their work and their passions!

