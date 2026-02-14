Portes ouvertes à Charleville-Mézières, Conservatoire Musique et Danse Ardenne Métropole, Site de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Portes ouvertes à Charleville-Mézières Samedi 21 mars, 09h00 Conservatoire Musique et Danse Ardenne Métropole, Site de Charleville-Mézières Ardennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T09:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T09:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:00:00+01:00

Conservatoire Musique et Danse Ardenne Métropole, Site de Charleville-Mézières 10 Rue Madame de Sévigné, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0324324056 »}]

Rencontrez les professeurs du Conservatoire et découvrez la danse et les divers instruments enseignés jpo découverte