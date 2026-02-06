Portes ouvertes à Graoucoop Graoucoop Metz

Portes ouvertes à Graoucoop

Graoucoop 124 avenue André Malraux, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 17:30:00

Date(s) :

2026-03-14

La Graoucoop fête le 2ème anniversaire de son supermarché au 124 avenue André Malraux avec

une journée portes ouvertes

la présence de ses fournisseurs locaux avec des dégustations

des stands de partenaires associatifs

des réunions d’accueil au cours de la journée

Tout le monde est bienvenue pour faire ses courses de 10h à 17h30 !Tout public

0 .

Graoucoop 124 avenue André Malraux, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Graoucoop celebrates the 2nd anniversary of its supermarket at 124 avenue André Malraux with

an open day

the presence of local suppliers with tastings

stands from partner associations

welcome meetings throughout the day

Everyone is welcome to shop from 10 a.m. to 5:30 p.m.!

L’événement Portes ouvertes à Graoucoop Metz a été mis à jour le 2026-02-06 par AGENCE INSPIRE METZ