Portes ouvertes à Graoucoop Graoucoop Metz

Graoucoop 124 avenue André Malraux, 57000 Metz
Samedi 2026-03-14 10:00:00
2026-03-14 17:30:00
2026-03-14
La Graoucoop fête le 2ème anniversaire de son supermarché au 124 avenue André Malraux avec
une journée portes ouvertes
la présence de ses fournisseurs locaux avec des dégustations
des stands de partenaires associatifs
des réunions d’accueil au cours de la journée
Tout le monde est bienvenue pour faire ses courses de 10h à 17h30 !Tout public
English :
Graoucoop celebrates the 2nd anniversary of its supermarket at 124 avenue André Malraux with
an open day
the presence of local suppliers with tastings
stands from partner associations
welcome meetings throughout the day
Everyone is welcome to shop from 10 a.m. to 5:30 p.m.!
