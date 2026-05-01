Portes Ouvertes à La Belle Fromagerie Étrelles
Portes Ouvertes à La Belle Fromagerie Étrelles vendredi 22 mai 2026.
Étrelles
Portes Ouvertes à La Belle Fromagerie
3 Zone d’Activites du Piquet Ouest Étrelles Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22 21:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Vendredi 22 mai de 16h à 21h.
Marché de prodcteurs locaux.
Restauration sur place. .
3 Zone d’Activites du Piquet Ouest Étrelles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 11 92
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English :
L’événement Portes Ouvertes à La Belle Fromagerie Étrelles a été mis à jour le 2026-04-09 par OT VITRE