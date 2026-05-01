Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes Ouvertes à La Belle Fromagerie Étrelles

Portes Ouvertes à La Belle Fromagerie Étrelles vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 3 Zone d'Activites du Piquet Ouest

Ville : 35370 Étrelles

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Étrelles

Portes Ouvertes à La Belle Fromagerie

3 Zone d’Activites du Piquet Ouest Étrelles Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Vendredi 22 mai de 16h à 21h.

Marché de prodcteurs locaux.
Restauration sur place.   .

3 Zone d’Activites du Piquet Ouest Étrelles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 11 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes Ouvertes à La Belle Fromagerie Étrelles a été mis à jour le 2026-04-09 par OT VITRE