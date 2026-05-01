Étrelles

Portes Ouvertes à La Belle Fromagerie

3 Zone d’Activites du Piquet Ouest Étrelles Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Vendredi 22 mai de 16h à 21h.

Marché de prodcteurs locaux.

Restauration sur place. .

3 Zone d’Activites du Piquet Ouest Étrelles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 11 92

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English :

L’événement Portes Ouvertes à La Belle Fromagerie Étrelles a été mis à jour le 2026-04-09 par OT VITRE