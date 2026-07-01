Portes ouvertes à la bibli !, Bibliothèque municipale St Denis d’Orques, Saint-Denis-d’Orques
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale St Denis d'Orques · Saint-Denis-d'Orques
Informations pratiques
Portes ouvertes à la bibli ! Samedi 3 octobre, 09h30 Bibliothèque municipale St Denis d’Orques Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Venez (re)découvrir la bibliothèque de St Denis d’Orques, son équipe de bénévoles et son offre de livres régulièrement renouvelés
De 10h à 10h30 : lectures d’albums pour les enfants de 3 à 6 ans
Bibliothèque municipale St Denis d’Orques 22 rue Geoffroy de Loudun 72350 Saint-Denis-d’Orques Saint-Denis-d’Orques 72350 Sarthe Pays de la Loire Bibliothèque municipale
Biblis en folie 2026
©Cécile Berthelot et Roselyne Schulman