Portes ouvertes à la bibli !, Bibliothèque municipale St Denis d’Orques, Saint-Denis-d’Orques

Informations pratiques

Portes ouvertes à la bibli ! Samedi 3 octobre, 09h30 Bibliothèque municipale St Denis d’Orques Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Venez (re)découvrir la bibliothèque de St Denis d’Orques, son équipe de bénévoles et son offre de livres régulièrement renouvelés

De 10h à 10h30 : lectures d’albums pour les enfants de 3 à 6 ans

Bibliothèque municipale St Denis d’Orques 22 rue Geoffroy de Loudun 72350 Saint-Denis-d’Orques Saint-Denis-d’Orques 72350 Sarthe Pays de la Loire Bibliothèque municipale

Biblis en folie 2026

©Cécile Berthelot et Roselyne Schulman