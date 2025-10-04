Portes ouvertes à la bibliothèque bibliothèque « Le jardin des livres » de COEX Coëx
La bibliothèque vous ouvre grand ses portes pour une journée de découverte.
Venez rencontrer l’équipe, découvrir nos collections et participer à des animations. Inauguration de la ludothèque !
bibliothèque « Le jardin des livres » de COEX 1, place de l’Eglise 85220 COEX Coëx 85220 Vendée Pays de la Loire
