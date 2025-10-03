Portes ouvertes à la bibliothèque Bibliothèque Livres En Campagne Doulcon

Portes ouvertes à la bibliothèque Bibliothèque Livres En Campagne Doulcon vendredi 3 octobre 2025.

Portes ouvertes à la bibliothèque Vendredi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Livres En Campagne Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T16:30:00

Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T16:30:00

Visite guidée de la bibliothèque

Bibliothèque Livres En Campagne 3 bis place de la Gare 55110 Doulcon Doulcon 55110 Meuse Grand Est http://camelia55.meuse.fr/

Visite guidée de la bibliothèque

bibliothèque Livres en Campagne